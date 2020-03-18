Avusturya ve İngiltere'de yaşayan iki Türk Covid-19 nedeniyle hayatını yitirdi
Avusturya’da böbrek ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol ile. İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
18.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:43
Avusturya'da böbrek ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında genç bir Türk kadın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Yonca Akyol isimli kadının ölümüne ilişkin Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun yaptığı açıklamada, baba Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı ve aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.
Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Yonca Akyol isimli kadının ölümüne ilişkin Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun yaptığı açıklamada, baba Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı ve aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Avusturya, Dünya
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