Avusturyalı 4 Kadın Çellistten Mersin'de Konser

Avusturya
Kültür Ofisi İstanbul
ile Akdeniz
Opera Bale Kulübü (AKOB) iş birliğiyle Avusturyalı 4 çellist kadından oluşan Extracello Topluluğu Mersin
'de konser verdi. Yenişehir
Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi
Barış Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Viyana
'dan gelen 4 çellist kadın, Rönesans, klasik, barok, caz, pop ve rock türünde uyarladıkları eserleri, özgün gösterileriyle harmanlayarak doğaçlamalarla konser verdi.
2004 yılından bu yana birçok ülkede festivale katılan Extracello Topluluğu, eğlenceli ve özgün müzikleriyle Mersinli
müzikseverlerden ilgi gördü.
Konseri Avusturya'nın Ankara
Büyükelçisi Ulrike Tilly de izledi.
Tilly yaptığı konuşmada, sahne alan grup hakkında bilgi vererek, "Grup 4 kadından oluşması dışında enteresan bir müzik tarzına da sahip. Bu beklemediğimiz hava şartlarının konsere katılımı etkileyeceğini düşünmüştük ama böyle olmadığını gördük. Herkese teşekkür ederim." dedi.
Avusturya,Mersin
06 Aralık 2018 Perşembe 22:52