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AX Armani Exchange Milan, Crawford'u transfer etti

İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da forma giyen Andrew Crawford'u transfer etti.

27.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:04AX Armani Exchange Milan, Crawford'u transfer etti
İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange , ING Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da forma giyen Andrew Crawford'u transfer etti.
AX Armani Exchange Milan'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li forvetle sezon sona kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Kariyerinde daha önce de İtalya'da forma giyen Crawford, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Milan'da oynama fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Çok çalışmak ve takıma her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibi, THY Avrupa Ligi'nde 21 haftada elde ettiği 10 galibiyetle 8. sırada yer alıyor.

basketbol, Milan, Spor

Kaynak: AA

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