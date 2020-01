AXA Sigorta, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 200 bin lira prim verdi

AXA Sigorta , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularına 200 bin lira başarı primi verdi.Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta, ayrıca Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan millileri hazırlık ve olimpiyat süreci boyunca 1,4 milyon liralık sigorta güvencesi altına alacak.AXA Sigorta Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Milli Takımlar Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile AXA çalışanlarının da katıldığı buluşmada, AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, oyunculara poliçelerini takdim etti.Üstündağ: "Kızlarımızla gurur duyuyoruz"Milli takımın çok önemli iş başardığını belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Olimpiyatlara takım sporunda katılmak çok zor ama zoru başaran takım, bugünlere geldi. 2019 Eylül'de Ankara'daki Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final oynayan takımımızın performansı, isteği, ülkenin bütünleşmesi, her taraftan yağan desteğin sonunda oluşan pozitif enerji, altyapımız oldu." dedi.Olimpiyatlarda derece elde etmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti:"Ülke olarak bize gönül veren herkesle, sahada son sözü söyleyen oyuncularımızla bunu başaracak güçteyiz. Kızlarımızla gurur duyuyoruz. Maçlar sırasında ben de sizler gibi aynı heyecanı, aynı duyguları yaşadım. Bu başarıda emeği olan sporcularımızı ve teknik ekibimizi bir kez daha kutluyorum. Her zaman belirttiğim gibi 'Sultan' olmak kolay değil, ancak bunu onlar başardı. AXA Sigorta'yla 2018 yılından bu yana devam eden bir 'Değerler ortaklığımız' var. Bu iş birliğinden dolayı da çok mutluyuz. Umarım bu iş birliğimiz daha uzun yıllar devam edecek."Yavuz Ölken ise federasyon ile yaptıkları iş birliğine değinerek, "İlk olarak Kupa Voley ile başlayan iş birliğimizi kısa zaman içerisinde Türkiye Voleybol Federasyonu ve Voleybol Milli Takımlar resmi sigorta sponsorluğu ve Efeler Ligi isim sponsorluğu ile daha da ileri bir boyuta taşıma şansı bulduk. Milli takımlarımızı maçlarda tribünlerden ve ekran başından destekledik. Hatta tribünlerde de ses bulan ve genç millilerimizin seslendirdiği bir marşla da desteğimizi gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.Kadın milli takımın her zaman olduğu gibi yine inançlarını boşa çıkarmadığını anlatan Ölken, "Bu başarıyı kutlamak için de federasyonumuza maddi olarak destek verme isteğimizi dile getirdik. Federasyonumuz da bu isteğimizi kabul ederek bize voleybolumuzun geleceğine yaptığımız yatırımı artırma imkanı verdi, bizi onurlandırdı." görüşlerine yer verdi.Tören sonrasında AXA Sigorta Genel Müdürlük binasında sergilenmek üzere milli voleybolcuların el izleri özel seramik kalıplara alındı.