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AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank ANKARA: 3 -Bursa B.Ş. Bld.: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi, Ankara'da Halkbank'la Bursa Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

24.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:34AXA Sigorta Efeler Ligi: Halkbank ANKARA: 3 -Bursa B.Ş. Bld.: 1
AXA Efeler Ligi, 'da Halkbank'la Büyükşehir Belediye takımları arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Müsabakayı 3-1 kazanan Halkbank, galibiyet sayısını 6, puanını da 21'e yükseltti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar

Halkbank ANKARA: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, Georgi Seganov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)

Bursa B.Ş. Bld.: Ediz K. Fırıncıoğlu, Morteza Şharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Monte Alisson, İbranim Başaran (Ketin Durmuş, Uğur Kılınç, Leonel Marshall, Esat Dalgıç, Hüseyin Şahin)

Setler: 25-18, 21-25, 25-23, 25-22

Süre: 1.56 (27, 29, 30, 30) - ANKARA

Sigorta, Ankara, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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