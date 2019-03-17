Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley: Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2

Malatya
'da oynanan AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe
, Galatasaray
'ı 25-20, 25-18, 20-25 ve 15-10 setlerle 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Voleybol Erkek takımı önümüzdeki yıl CEV Kupasında Türkiye
'yi temsil etmeye hak kazandı.
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: Ozan Sarıkaya
, Erdal Akıncı Fenerbahçe: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur
(Ahmet Karataş
(L), Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver) Galatasaray: Selçuk Keskin
, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın
, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır(L), Emin Gök
, Gergye, Özgür Türkmen
) Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 22-25, Süre: 154 dk.
(İHA)
Sigorta, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel
Kaynak: İHA