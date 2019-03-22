22 Mart 2019, 16:42
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Axa Sigorta Kupa Volley: Vakıfbank 3 - Beşiktaş 0

Axa Sigorta Kupa Volley: Vakıfbank 3 - Beşiktaş 0

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi

VakıfBank: Cansu xx, Robinson xx, Chiara xx, Ebrar xx, Zehra xx, (Ayça xx, Sloetjes xx, Buket xx, Tuğba xx, Gizem xx, Derya xx,)

Beşiktaş: Arelya xx, Olesia xx, Mia Jerkov xx, Merve xx, Fatma xx (Pınar xx, Tuğçe xx, Rida xx, Zeynep xx)

Setler: 25-22, 25-20, 25-13

Süre: 79 dakika (24, 29, 26) - İZMİR İzmir, Pınar, Sigorta, Beşiktaş, Spor
Kaynak: İHA



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