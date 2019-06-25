25.06.2019 14:57
Haberler » Ekonomi » Haber

Axess Mobil'den 7'de 7 kampanyası ile 200 TL chip-para

Axess Mobil

Axess Mobil, giyimden markete, kozmetikten ulaşıma, elektronikten restorana ve akaryakıta birbirinden değerli birçok sektörde chip-para kazanma imkanı sunuyor.

Axess Mobil, giyimden markete, kozmetikten ulaşıma, elektronikten restorana ve akaryakıta birbirinden değerli birçok sektörde chip-para kazanma imkanı sunuyor.
Akbank açıklamasına göre, Türkiye 'nin "kullanıcılarının harcama alışkanlıklarına özel" kampanyalar sunan ilk ödeme sistemleri uygulaması "Axess Mobil", Axess kart sahiplerini bugünden başlayarak 1 Temmuz'a kadar, 7 gün boyunca her gün Axess Mobil'de 7'de 7 moduna eklenecek günün kampanyasına katılmaya çağırıyor.
Birbirinden kazançlı bu kampanyalara 1 hafta boyunca katılarak her bir kampanyanın şartını 31 Temmuz'a kadar yerine getiren Axessliler toplamda 200 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatını yakalıyor.
"Axess'le kazanmamak imkansız" sloganıyla Axess Mobil uygulamasında giyimden markete, kozmetikten ulaşıma, elektronikten restorana ve akaryakıta birbirinden değerli birçok sektörde chip-para kazanma imkanı sunuyor.
Kaynak: AA
Türkiye , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:17 "Küreselleşme düğümü tersine çözülecek"
17:14 THY'nin ilk 'rüya uçağı' yarın İstanbul'da olacak, uçağın ismi için anket başlattı
17:13 Erzurum Ticaret Borsası
17:11 Edirne Ticaret Borsası
17:06 "Bitcoin'deki artışın tek nedeni Libra değil"
17:05 Royal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladı
17:00 "Şirket stratejileri sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde olmalı"