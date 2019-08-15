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Axis Kağıthane'den okula dönüş kampanyası

Axis Kağıthane AVM, yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken 18 Ağustos-30 Eylül'de devam edecek kampanya başlattı.

15.08.2019 11:24 Axis Kağıthane'den okula dönüş kampanyası
Axis Kağıthane AVM, yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken 18 Ağustos-30 Eylül'de devam edecek kampanya başlattı.
Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Axis Kağıthane AVM okula dönüş yolunda çocukları unutmadı.
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken Axis Kağıthane AVM, 18 Ağustos-30 Eylül'de devam edecek yeni bir kampanyayı devreye aldı.
Okula dönüş kampanyasıyla Axis Kağıthane AVM'den alışveriş yapan anne babalar, Metrogarden Card'larına toplayacakları puanlarla çocukları için Hediye Dükkanı'nda, çantadan kalem kutusuna, boya kalemlerinden suluğa kadar birçok okul ve kırtasiye ürününü kazanma fırsatına sahip olacak.

Kağıthane, Eylül, Sur, Ekonomi

Kaynak: AA

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