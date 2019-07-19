Ay'a inişin 50. yıl dönümünde Apollo 11'in Görevi doodle oldu!

Astronotlar Neil Armstrong ile Buzz Aldrin'in Ay'a yolculuk yapmasının ardından 50 yıl geçti ve Google bu unutulmaz günü doodle yaparak Ay'a ilk inişi takipçilerine unutturmadı. 'Apollo 11'in Görevi' kelimesiyle ön plana çıkan olayın ayrıntıları ise Google'ın doodle'ında yer aldı. İşte detaylar…

Google , her özel günde olduğu gibi 19 Temmuz'da da yeni bir doodle ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Günün anlam ve önemini belirtmek için ''Apollo 11'in Görevi'' ni doodle yaptı. Söz konusu doodle'da görev sırasında komuta modülünde bulunan Michael Collins, 'Apollo 11 Görevi'ni tüm ayrıntılarıyla Google kullanıcılarıyla paylaşıyor.

APOLLO 11'İN GÖREVİ

Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu olarak tarihe geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda, astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu.

ARMSTRONG AY'A ADIM ATAN İLK İNSAN OLDU

İnişten 6 saat sonra 21 Temmuz günü 01:56'da Armstrong ay yüzeyine adım atarak yine bir ilk yaşattı. Uçuş mürettebatının üçüncü üyesi olan Michael Collins bu sırada Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için bekliyordu. Görevin üç üyesi de sekiz gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü. 16 Temmuz günü Florida'nın Merritt Island kasabasında bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Saturn V tarafından fırlatılan Apollo 11, NASA'nın Apollo projesinin beşinci insanlı uçuşuydu. Daha önceki uçuşlardan ikisi Ay çevresinde uçmuş ve biri Dünya yörüngesinde Ay'a iniş manevralarını gerçekleştirmişti.

Astronotlar Komuta Modülü'ne geçip Ay modülünü uzaya bıraktı ve Hizmet Modülü'nün roketlerini ateşleyerek Dünya'ya dönüş başladı. Astronotlar, Komuta Modülü dışında tüm parçaları bırakarak Büyük Okyanus'a paraşütlerle indi. Astronotlar Dünya'ya mikroorganizmalar taşıma ihtimalleri nedeniyle 21 gün karantinaya alındı.