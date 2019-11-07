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Ay çekirdeği deposuna düşen kadın öldü

Rusya'da ay çekirdeği deposunda çalışan kadın, çekirdek toplama makinesinden düşerek hayatını kaybetti.

07.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:58 Ay çekirdeği deposuna düşen kadın öldü
Rusya'da ay çekirdeği deposunda çalışan kadın, çekirdek toplama makinesinden düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'nın Orenburg bölgesine bağlı Kuvandyk şehrinde bulunan bir ay çekirdeği deposunda çalışan 58 yaşındaki kadın, kurutulan çekirdekleri toplamak için toplama makinesini kullanırken makineden düştü.

Rusya Araştırma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, gece vardiyasında çalışan kadının makineyi kullandığı sırada makineden çekirdeklerin içine düştüğünü ve bu sırada yaşamını yitirdiği belirtildi. Kadının çekirdek deposunda yumuşak alana düşerek ölmesi nedeniyle olayı şüpheli ölüm olarak değerlendiren uzmanlar kadının cesedini alarak adli tıp morguna götürdü. Kadının kesin ölüm nedeniyle ilgili otopsiye başlandığı belirtildi. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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