Ay çekirdeği üreticileri çıkan haberlerden dertli

Çin'den getirilen ay çekirdeklerinin Mersin Limanı'nda korona virüsü şüphesiyle bekletilmesinin ardından basında ay çekirdeklerinden sürekli olarak siyah çekirdek olarak bahsedilmesine tepki gösteren Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı her siyah ay çekirdeğinin Çin'den gelmediğini belirterek siyah ay çekirdeği üreticilerinin mağdur edildiğini söyledi.İHA muhabirine özel bir açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, ilçede yılda 3 bin dekar alana ay çekirdeği ektiklerini ve bin 500 ton ay çekirdeği hasat ettiklerinin altını çizerek, her siyah ay çekirdeğinin, Çin ay çekirdeği olmadığını söyledi.Özarı, "Biliyorsunuz Türkiye her ne kadar sanayileşmeye çalışsa da bir tarım ülkesidir. Ülke nüfusunun yüzde 40'ı tarım ile geçimini sağlıyor. Biz de Kırkağaçlı çiftçiler olarak geçimimizi tarımdan sağlıyoruz. Son günlerde Çin'de ortaya çıkan korona virüsü, tarım sektörünü de etkiledi. Nasıl etkiledi diye soracak olursanız, basında bakıyorum Çin'den gelen ay çekirdeğinde korona virüsü şüphesi diye bahsediliyor ve siyah çekirdek olarak konuşuluyor. Her siyah ay çekirdeği Çin'den gelmiyor. Mesela bizim Kırkağaç'ta yılda yaklaşık 3 bin dekar siyah ay çekirdeği yetiştirilmektedir. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 60 bin dekar siyah ay çekirdeği ekilmektedir. Denizli'de, Bursa'da, Yenişehir'de, Tavas'ta, Aksaray'da, Adapazarı'nda yani Türkiyemizin değişik illerinde ve ilçelerinde kendi öz topraklarımızda siyah ay çekirdeği yetiştirilmektedir. Haberlerde Çin'den gelen korona virüsü ile ilgili sunum yaparken bunu siyah ay çekirdeği ile birleştirip de verilirse insanları biz kendi topraklarımızda ürettiğimiz siyah ay çekirdeğinden uzaklaştırırız. Böyle olunca da zaten ailesini zorla geçindiren çiftçilerimizin de belini iyice kırmış oluruz. Her siyah ay çekirdeği Çin'den gelen siyah ay çekirdeği değildir. Şuan tükettiğiniz siyah ay çekirdeklerinin yüzde 80'i kendi topraklarımızda yetişen ay çekirdekleridir. Lütfen bunlara itibar etmeyiniz. Bizim Türkiye'de yaklaşık 100 bin dekar alanda yerli ay çekirdeği üretimimiz var. Bundan geçinen binlerce de ailemiz var. Korkmayın ve ülkemizde yetiştirilen siyah ay çekirdeklerini rahatlıkla tüketebilirsiniz" diye konuştu. - MANİSA