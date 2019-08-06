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Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

06.08.2019 12:53 Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Olay, Gölbaşı Malatya Karayolu Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Öztürk yönetimindeki 02 KB 898 plakalı ay çekirdeği yüklü kamyona seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kamyonun dorsesinde başlayan yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, kamyonun içindeki ay çekirdekleri kullanılmaz hale gelirken ve kamyonda büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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