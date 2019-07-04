04.07.2019 10:22
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Ay çekirdeği yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandı

Ay çekirdeği yüklü TIR devrildi, karayolu trafiğe kapandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ay çekirdeği yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.


BURSA'nın İnegöl ilçesinde ay çekirdeği yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle İnegöl- Bursa karayolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den yüklediği ay çekirdeğini Bursa'ya götürmek için yola çıkan Eyüp Ergün (40) yönetimindeki 38 AJ 950 çekici, 38 AJ 884 dorse plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, araç içinde sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Eyüp Ergün'ün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle karayolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

- Bursa
Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel

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