02.07.2019 15:30
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Ay çiçeği tarlalarında gün batımı manzarası havadan görüntülendi

Sarı, yeşil ve kızıl renklerinin eşsiz uyumuyla gün batımında ay çiçeği tarlasının havadan çekilen masalsı görüntüleri kendine hayran bıraktı.

Sarı, yeşil ve kızıl renklerinin eşsiz uyumuyla gün batımında ay çiçeği tarlasının havadan çekilen masalsı görüntüleri kendine hayran bıraktı. Türkiye 'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya 'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeğinin tarlaları havadan görüntülendi. Tekirdağ Odayeri mevkinde gün batımının eşsiz manzarasıyla ay çiçeği tarlalarının havadan görüntüsü kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Kızıla bürünen gökyüzünde uçsuz bucaksız gözüken ay çiçeği tarlaları masalsı görüntüler oluşturdu. Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarı ve yeşile bürünmüş görüntüsü vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor. Yolda aracı ile ilerleyen bir çok kişi ay çiçeği tarlalarını gördüklerinde araçlarından inip tarlada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.
(İHA)Ay çiçeği tarlalarında gün batımı manzarası havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
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