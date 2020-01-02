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Ay'dan kamu müteahhitlerine destek

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, kamu müteahhitlerinin kamu bankalarında yaşadıkları sıkıntıların çözümü konusunda çaba göstereceklerini söyledi.

02.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:43 Ay'dan kamu müteahhitlerine destek
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, kamu müteahhitlerinin kamu bankalarında yaşadıkları sıkıntıların çözümü konusunda çaba göstereceklerini söyledi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Mehmet Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yaşanılan süreçte ekonomik sıkıntıların sektörü zora soktuğunu belirten Karslıoğlu, "Birde Adana'daki yatırımlarda özellikle kamu bankalarının çıkardıkları bürokratik engeller var. Bunların çözümü noktasında desteğinizi bekliyoruz" dedi.

Karslıoğlu, Ay'a ilgisinden dolayı da teşekkür ederek, "Görevinde başarılar diliyoruz. Bu yeni dönemle birlikte her şeyin Adana için daha iyi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise, AKAMDER'in ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, müteahhitlik sektörünün ayakta kalmasının ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi. Bunun için gereken desteği yapacaklarını belirten Ay, "Kamu müteahhitlerinin özellikle Adana menşeili kardeşlerimizin önlerinin açılması gerekiyor. İlk olarak önümüzdeki günlerde kamu bankası temsilcileriyle her iki tarafı bir araya getirip sorunları gidereceğiz" dedi. - ADANA

Mehmet Ay, AK Parti, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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