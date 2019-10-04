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Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendi

Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendiVAN - Van'da, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldızın görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

04.10.2019 11:49
Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendi
VAN - Van'da, akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan ay ve yıldızın görüntüsü görenleri hayran bıraktı.
Yurdun dört bir yanında, güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Venüs gezegenin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere böyle yansıdı. Yaklaşık yarım saat süren manzara ilgiyle izlenildi. Işıkları yeşil yanan cami minaresi ile ay yıldız objektiflere yansıdı.
Ay ile yıldızın buluşması böyle görüntülendi

Van, Genel

Kaynak: İHA

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