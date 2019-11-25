Ay ışığında izler bırakan "Gökbilimcinin Salyangozu" çıktı!

Ölümsüzlüğe varmanın yolunun, sözcüklere benzeri olmayan anlamlar yüklemekten geçtiğini kanıtlayan Ayşe Dündar, on iki öyküden oluşan kitabında, ironik göndermelerle okuyucunun aklını başından alıyor. Adını içindeki öykülerden birinin kahramanından alan kitapta, yazara 2019 yılı "Fakir Baykurt Öykü Yarışması"nda birincilik getiren "Macar Çocuktan Mektup" öyküsü de yer alıyor.

Tanıdığımız pek çok insanın yanında, sıradan insanların sıra dışı hayatlarını anlatan ve ilk olarak, eczanesinde insanlara yardım eden, onlara şifa verme duygusu içinde yaptığı işini çok seven Dündar, öykülerindeki güzel sözcüklerin de şifa verdiğini anlatıyor.

Usta Şair Akgün Akova'nın kitabın arka kapağında dediği gibi; "Bizi bir evren temizlikçisiyle tanıştırırken; bir köpekle sıfırı yan yana getirirken, Erciyes Dağı'nın üzerinde bulutlardan bir La Sagrada Família uçururken; bir Macar çocuğun, oğlu Memed'e yazdığı mektubu gizlice Nazım Hikmet'in cebine koyarken; gökbilimci Kepler ile ay ışığında parlayan izler bırakan bir salyangozu bir bahçede buluştururken öyküler değil, sözcüklerden anıtlar yaratıyor sanki. Öylesine titiz yontuyor ki anlamları ve öylesine ironik göndermelerle aklımızı başımızdan alıyor ki, size bir kitap değil, bir ustalık belgesi uzatıldığını anlıyorsunuz okurken."

Kalemini kullanarak bir değirmenden tam on iki rüzgâr çıkarmayı başaran eczacı yazar Ayşe Dündar, rüzgarların yaralarını sayfalarla saran bir gökyüzü hemşiresi gibi. Okuyucular ise bu kitapta gerçeküstü hikayeleri gerçekmiş gibi kabullenip, gerçeğin ise çılgınlıklar yapmasına göz yumacakları bir yolculuğa çıkacaklar.