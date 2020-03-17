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Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve Ay Lav Yu Tuu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ay Lav Yu Tuu filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen Ay Lav Yu Tuu filmi hakkında Ay Lav Yu Tuu konusu, Ay Lav Yu Tuu özeti, Ay Lav Yu Tuu oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Ay Lav Yu Tuu filmi detayları.

17.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:16
Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve Ay Lav Yu Tuu özeti!

Ay Lav Yu Tuu filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Ay Lav Yu Tuu filmini izleyecek olanların merak ettiği Ay Lav Yu Tuu konusu nedir, Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimler ve Ay Lav Yu Tuu özeti gibi konuları inceliyoruz.

AY LAV YU TUU FİLMİNİN ÖZETİ

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı 'Ay Lav Yu'nun 6 yıl arayla gelen devam halkası 'Ay Lav Yu Tuu' filminde, Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıkları anlatılıyor. TAFF imzasıyla gelen filmin zengin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan, Ayşenil Şamlıoğlu, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Veysi Aslan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.

AY LAV YU TUU OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg, Natalie Burn, Kevork Malikyan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017 Cuma

Senaryo: Sermiyan Midyat

Etiketler : Kevork Malikyan, Sermiyan Midyat, Dizi, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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