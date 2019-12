Ay: "Sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 50 kişilik yeni yönetim kurulunun kapsayıcı, katılımcı ve eşitlikçi bir liste olduğunu belirterek, "Yönetimdeki 15 kadın, listemizin yüzde 30'una denk geliyor bir o kadar da genç kardeşimiz var. Bu yönüyle de kadınlarımızın yetenekleri ile gençlerimizin dinamizminin birleşmesiyle sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız" dedi.Ay, AK Parti İl Başkanlığında yönetim kurulu üyeleri tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yönetimde bulunan hiçbir isme Adana'nın yabancı olmadığını belirterek, "Çünkü ortak akıl, istişare ve aklıselim ile hazırladığımız yönetim kurulu listemizdeki her kardeşimiz Adana'ya, Adanalılara muhakkak olumlu anlamda temas etmiş ve Türkiye 'nin gözbebeği olan Adanamızın meseleleri ile yakından ilgilenmiş, AK Parti saflarında Türkiye'nin 2023 mücadelesini vermiş isimlerdir. Şunu belirtmek isterim ki; tam bir tarafsızlık ve şeffaflık içinde yürüttüğümüz yönetim kurulu oluşturma sürecinde yazabileceğimiz sayının 10 katından daha fazla yaklaşık 600 başvuruyla AK Parti'ye ve kutlu davamıza teveccüh gösteren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Bu durumu Adana'da yükselen AK Parti ivmesinin, oluşan heyecanın ve aksiyona dönüşecek yeni bir başarı hikayesinin habercisi olarak kabul ediyorum" dedi.Yeni yönetim kurulu listesinin bir ahde vefa listesi olduğuna dikkat çeken Ay şöyle devam etti:"Bu listede partimizde kuruculuk yapmış 4, belediye ve ilçe başkanlığı yapmış 5 isim göze çarpıyor. Ayrıca kadın kolları başkanlığı yapmış iki kişi mevcut. Bu yönüyle listemiz kapsayıcı bir listedir. Yine aynı şekilde bugüne kadar en katılımcı ve eşitlikçi liste de oldu diyebiliriz. Yönetimdeki 15 kadın, listemizin yüzde 30'una denk geliyor bir o kadar da genç kardeşimiz var. Bu yönüyle de kadınlarımızın yetenekleri ile gençlerimizin dinamizminin birleşmesiyle sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız. Merkeze aldığımız diğer kriterlerde liyakat ve başarıdır. Bu anlamda son seçimlerde Adana'da en yüksek oyu alan Güveloğlu Mahallemizin mahalle başkanını da il yönetim kuruluna dahil ederek Sezar'ın hakkı Sezar'a dedik. Böylece bundan sonraki dönem için ilk kriterimizi çalışmak ve başarı kazanmak olarak belirledik. Yine listemizde siyasete yeni giren 9 kardeşimiz var, bu da listemizin yüzde 20'si olarak kendine yer buluyor. Yani bir ayağımız tecrübeye sabit, diğer ayağımız ise yeniliğe açık ve geleceğe dönüktür. Önem verdiğimiz bir diğer alan ise siyaset kurumunun en yakın arkadaşı sivil toplum camiamız ve hemşehri derneklerimiz oldu. Bu mecradan da 6 arkadaşımızı il yönetimimizde kendine yer buldu.""Türkiye'ye küresel saldırı altında"Ay, Türkiye'nin 2013 Gezi Olaylarından itibaren sistematik bir küresel saldırı altına alındığını ifade ederek, "Bir dönemde sosyolojik tabanda gelişen bu korsan hareketler bir süre sonra finansal sabotajlara çevriliyor.Siyasal kaos çığırtkanlarıyla ülkemizin sürüklenmeye çalıştığı karanlık limanlardan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yara almadan çıkıyoruz. Tüm bu saldırılara rağmen Türkiye son 10 yılda Avrupa'nın ve dünyanın 9 mega projesine ev sahipliği yaptı.Tüm bu saldırılara rağmen halkımız bir kez daha Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldı ve bir kez daha onu Cumhurun reisi seçti. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehirlerin meydanları Türkiye'yi ve geleceğimize ipotek ettirmemeye yemin etmiş cesur yüreklerle doldu. Şimdi vakit yükseliş vaktidir. Bu yükselişin en hissedilir kenti, plaka numarasıyla da Türkiye'nin 1 numarası olan Adana'da başlasın diye çalışacağız" diye konuştu.Yönetim kurulunun "genç ve dinamik" yapısıyla, "çoğulcu demokrasinin" etkin bir yansıması olacağına işaret eden Ay, şunları kaydetti:"İnşallah her günü bir önceki günden daha iyi planlayarak yeni bir çalışma modeli ortaya koyacağız. Yönetim kurulumuz, Adana'nın bütün ilçelerinin, tüm etnik zenginliklerinin, sosyolojik tabanının ve her rengin, sesin temsil gücünün bulunduğu bir siyaset mekanizması olacaktır. Yönetim kurulumuz, konuşandan çok dinleyen, sorun değil çözüm odaklı, iletişim gücü yüksek yeni bir vizyon ortaya koyacaktır. Buradan şunu açıkça ifade ediyorum; bu liste Seyhan'ın, Ceyhan'ın, Aladağ'ın, Karaisalı'nın, Feke'nin, İmamoğlu'nun, Pozantı'nın listesidir. Bu liste; Çukurova'nın, Sarıçam'ın, Yüreğir'in, Kozan'ın, Tufanbeyli'nin, Saimbeyli'nin, Yumurtalık'ın, Karataş'ın listesidir. Bu yönetim kurulu, turuncu güneşi ile Türkiye'nin kalbini ısıtan Adana'nın inşallah yüz akı olacaktır. Duamız ve gayretimiz odur ki; Adana, gücünü AK Parti'nin sağlam kurumsalığından güçlü bir siyasi vizyonla yeni bir sayfa açacaktır.Sanayisiyle, tarımıyla, ticari hacmi ve bir üniversiteler kenti olma özelliğiyle Adana kendine geniş bir hareket alanı bulacaktır. Bugünden sonra Adanalı hemşehrilerimizin kapısı; vefayı ilke, asli kriteri başarı olarak gören teşkilat üyelerimizce muhakkak en az bir kere çalınacaktır."Ay, bundan sonraki süreçte Adana'yı, AK Parti'nin sarsılmaz bir kalesi yapmak için teşkilatlarla birlikte var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.Mehmet Ay, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin yerel seçimlerin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen hizmet üretilmemesini sorması üzerine, "Artık seçimler geride kaldı şimdi hizmet zamanı. Biz Adana'ya hizmet için gövdemizi de elimizi de taşın altına koyarız. Bu nedenle de partisi fark etmez her belediyeye hizmet konusunda eşit mesafedeyiz" dedi. - ADANA