Ay yapım imzalı 'Kuzgun', yeni sezona hazır!

Birkaç gün içinde sete çıkacak dizinin oyuncuları ve kadroya yeni katılan Onur Saylak, okuma provasında bir araya geldi.

Ay Yapım imzalı, Çarşamba akşamları Star'da ekranlara gelen 'Kuzgun' dizisinin oyuncuları, tatilin ardından okuma provasında bir araya geldi. Dizinin 2. sezonunun dünyasının kurulmasında imzası olan Ali Bilgin'in de katıldığı provada Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu başta olmak üzere tüm oyuncular birbirleriyle hasret giderdi.

Dizinin kilit karakterlerinden olacak Ferman'a hayat veren Onur Saylak da okuma esnasında ekibe katıldı. Hem okuma provası öncesi hem de sırasında esprili halleriyle keyifli anlar yaşayan ekip, provanın sonunda birlikte pasta kesti. Birkaç gün sonra sete çıkarak yeni bölümün çekimlerine başlayacak olan 'Kuzgun', Eylül ayında Star'da izleyicileriyle buluşacak.