Ay Yıldız camisine giden yeni yollar açıldı

Görkemli mimarisiyle yapımında sona yaklaşılan Ay Yıldız camisine ulaşım için yeni yollar açıldı.



Merkezdeki cenaze namazlarında oluşan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla Yukarı Tekke Mezarlığında yapımına başlanan camide sona yaklaşılırken ulaşımda yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçmek için Sivas Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.Belediye ekipleri tarafından, 80. Yıl Bulvarı ile Hacı Fevzi Baysoy Caddesi, Kılavuz 54. Sokak ve mezarlık alanından camiye ulaşım için üç farklı alternatif güzergah oluşturuldu. Mevcuttaki bağlantı yollarında da genişletme yapılırken kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra caminin mezarlık tarafına bakan alana otopark ve Selçuklu yıldızı figürünü taşıyan park yapıldı.



22 dönüm arazi üzerine inşa edilen cami, toplam 7 bin metrekare kapalı alana sahip. 4 bin 400 metrekaresini bodrum katın oluşturduğu camide, bin 300 metrekare taziye alanı ve 3 bin 100 metrekare kapalı otopark bulunuyor. Caminin zemin ve fevkani katları ile avlusunda toplamda 8 bin 400 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA