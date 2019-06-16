Ay yıldızlı bayrağı Van Gölü'nde dalgalandırdılar

Van
'da jandarma ekipleri, Van Gölü
'nün yüzeyi ve derinliklerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü
'ndeki Çarpanak Adası
yakınlarına geldi.
Ekipler, burada hazırlıklarının ardından önce gölün yüzeyinde sonra da dalış yaparak suyun derinliklerinde Türk bayrağı ile "Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlu olsun." pankartı açtı.