16.06.2019 10:14
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Ay yıldızlı bayrağı Van Gölü'nde dalgalandırdılar

Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası yakınlarına geldi.
Ekipler, burada hazırlıklarının ardından önce gölün yüzeyinde sonra da dalış yaparak suyun derinliklerinde Türk bayrağı ile "Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlu olsun." pankartı açtı.Ay yıldızlı bayrağı Van Gölü'nde dalgalandırdılar
Kaynak: AA
Jandarma, Van, Van Gölü, Güncel

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