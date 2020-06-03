Ay yıldızlı dana, görenleri şaşırtıyor

Ay yıldızlı dana, görenleri şaşırtıyorARDAHAN'ın Dedegül köyünde hayvancılık yapan Onur Çiftçi'nin (40) beslediği ineğin bu yıl doğan danasının üzerindeki ay yıldız, görenleri şaşırtıyor.

03.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:31
Ay yıldızlı dana, görenleri şaşırtıyor
ARDAHAN'ın Dedegül köyünde hayvancılık yapan Onur Çiftçi'nin (40) beslediği ineğin bu yıl doğan danasının üzerindeki ay yıldız, görenleri şaşırtıyor.
Merkeze bağlı Dedegül köyünde yaşayan, 2 çocuk babası Onur Çifti'ye ait dananın üzerindeki ay ve yıldız şekli, görenlerin ilgisini çekiyor. Gözü gibi baktığı danayı satmadığını söyleyen Çiftçi, "Dana ilk doğduğunda sırtındaki ay yıldızı fark ettim. Köydeki insanlar danayı gördüklerinde hayretle bakıyorlar ve hemen fotoğraf çekilmek istiyorlar. Danamı satın almak istiyorlar ancak satmayı düşünmüyorum" dedi. Ay yıldızlı dana, görenleri şaşırtıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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