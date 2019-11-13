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Ay-yıldızlı formalar, Türk Telekom Stadı'nda satışa sunuldu

A Milli Futbol Takımı'nın yarın İzlanda ile oynayacağı maça ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki GSStore mağazalarında ay-yıldızlı formalar ve lisanslı ürünlerin satışı başladı.

13.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:45Ay-yıldızlı formalar, Türk Telekom Stadı'nda satışa sunuldu

A Milli Futbol Takımı'nın yarın ile oynayacağı maça ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki GSStore mağazalarında ay-yıldızlı formalar ve lisanslı ürünlerin satışı başladı.

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın saat 20.00'de çıkacağı İzlanda karşılaşmasının oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda bulunan GSStore mağazaları, ay-yıldızlı formalar ve lisanslı ürünlerle donatıldı. Milli takım formaları ile eşofman, tişört ve diğer lisanslı ürünler stadyumda bulunan Aslantepe GSStore ile VIP bölümünde bulunan mağazalarda futbolseverler için bugün satışa sunuldu.Taraftarların, bugün ve maç günü tüm ürünleri yüzde 30 indirimli alabileceği belirtildi.



Türk Telekom, Ali Sami Yen, İzlanda, Spor

Kaynak: DHA

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