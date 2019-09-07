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İlk 11'den 7 oyuncumuz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor!

Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı maçta Teknik Direktör Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü ilk 11'deki 7 oyuncu, Avrupa'da forma giyiyor.

07.09.2019 22:08

Türkiye, Beşiktaş Park'ta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Andorra'yı ağırladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, gruptaki 5. maçına; Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Güven Yalçın, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı. Güneş'in sahaya sürdüğü bu 11'den 7 isim, bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor.

İşte o milli yıldız isimler ve takımları:

Zeki Çelik (Lille)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Merih Demiral (Juventus)

Umut Meraş (Le Havre)

Yusuf Yazıcı (Lille)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Cenk Tosun (Everton)

İlk 11'den 7 oyuncumuz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor!

Andorra, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
MEMLEKETİM: Avrupa''da forma giymiyor. Cogu top topluyor.
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ADINIZI YAZIN: bu kadar manyak bir takim görmedim ne dogru durust pslar var nede kafasinla dusunen oyuncu nede ver kaclar nede sag acik nede sol acik bu futbola mac kazanilirmi tabiki hayir anca gideriz
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