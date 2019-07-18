18.07.2019 16:12
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Ay-yıldızlı ışıklandırma figürü çalışmaları başladı

Ay-yıldızlı ışıklandırma figürü çalışmaları başladı

Yozgat'ın en işlek kavşaklarından birisi olan Yimpaş AVM önünde bulunan bakımsız kavşak için Yozgat Belediyesi, bakım onarım yenileme ve kaldırım düzenleme çalışması başlattı.

Yozgat'ın en işlek kavşaklarından birisi olan Yimpaş AVM önünde bulunan bakımsız kavşak için Yozgat Belediyesi, bakım onarım yenileme ve kaldırım düzenleme çalışması başlattı.

Peyzaj çalışmaları tamamlandığında kavşağa 6 metre yüksekliğinde 2.70 santim genişliğinde lale ve ay yıldız figürü yerleştirilecek. Ay yıldızlı figür, bayrağın renkleri ile aydınlatılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Yimpaş AVM önünde bulunan kavşağımız bakımsız ve ilimize yakışmayan bir şekilde duruyordu. Biz de hemen o bölgeye estetik katacak ve trafiği düzenleyecek olan bir proje hazırladık. Arkadaşlarımız şuan çalışmalara başladı. Öncelikle kavşağımızda yaya kaldırımlarını düzenleyip orta refüj çalışmaları yapacağız.

Daha sonra kavşağa 6 metre yüksekliğinde 2.70 santim genişliğinde lale ve ay yıldız figürü yerleştirileceğiz. Bu figürü kırmızı ve beyaz renkleri ile aydınlatıp bölgeye estetik katacağız.

Taşıt trafiği içinde düzenlemelerde bulunacağız.

Kent merkezine ayrı bir önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın yolda yürürken kent kimliğini hissetmelerini arzuluyoruz.

Bu kavşak çalışmamız örnek olacak. Daha sonra şehrimizin belli bölgelerinde de aynı düzenlemeleri ve çalışmaları yapmayı planlıyoruz. En kısa süre içerisinde çalışmamızın tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. - YOZGAT
Kaynak: İHA
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