Ay yıldızlılar gruptaki ilk yenilgisini aldı: İzlanda 2-Türkiye 1

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında, Türkiye deplasmanda karşılaştığı İzlanda'ya 2-1'lik skorla yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Ay yıldızlılar ilk yarıda yediği iki golle rakibine boyun eğdi. A Milliler'in tek golünü ilk yarının sonunda Dorukhan Toköz kaydetti.Fransa'yı 2-0 yenen kadroda yer alan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Teknik Direktör Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de tercih etti.Euronews.com'da Görüntüle