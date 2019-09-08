Haberler» Güncel» Haber

Ay-yıldızlılar, Moldova mesaisine başladı

2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde salı günü Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına başladı.

08.09.2019 15:40 Ay-yıldızlılar, Moldova mesaisine başladı
2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde salı günü Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına başladı. İdmana belinde ağrı hisseden Emre Belözoğlu katılmadı.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Andorra ile oynadığı karşılaşmada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan A Milliler, 10 Eylül Salı günü Moldova ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmana belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.
Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra yarın saat 11.00'de Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket edecek.
(İHA)

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:07   Fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması
16:07   Burhaniye'de eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor
16:06   Başkan Kılca: "Temel önceliğimiz nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sunmaktır"
16:05   Başkan köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı
16:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmam Hatipler) Bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik"
16:04   Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı
16:04   Kansuva'yı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi