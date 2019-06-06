Ay-yıldızlılarda Fransa maçı hazırlıkları

A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, maçın oynanacağı Konya
şehrindeki Büyükşehir Belediye Stadı'nda, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pasla sürdürülen antrenmanda Fransa maçının taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, sol dizinde sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu
'nun antrenmana katılmadığı, Dorukhan Toköz
'ün takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını sürdürdüğü ifade edildi.
Milliler, yarın saat 20.30'da maç öncesi son antrenmanını yaparak kampa girecek.
Kaynak: AA
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