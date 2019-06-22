22.06.2019 12:44
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Ayağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldı

Ayağı ipe dolanan ebabil, kurtarıldı

MERSİN'de, 4 katlı binanın en üst katındaki yuvasının girişinde asılı kalan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, tedaviye alındı.

MERSİN'de, 4 katlı binanın en üst katındaki yuvasının girişinde asılı kalan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 'de meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında, yuvasının girişinde asılı kalan ebabili görenler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdivenli araçla kuşun yuvasının bulunduğu bölüme çıkarak, ayağı ipe dolanan ve kopmak üzere olan kuşu kurtardı. İtfaiye ekipleri, uçamayan ve yaralı olan ebabili, koruma altına almak ve tedavisi yapılmak üzere Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı'na teslim etti.


- Mersin
Kaynak: DHA
Sabah , Yeni Mahalle , Mersin , İtfaiye , Güncel

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