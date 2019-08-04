Haberler» genel» Haber

Ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı

Ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldıSİİRT - Siirt'te ayaklarına ip dolanınca elektrik direğinde mahsur kalan leylek, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri tarafından kurtarıldı.

04.08.2019 16:38
Ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı
Ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı
SİİRT - Siirt'te ayaklarına ip dolanınca elektrik direğinde mahsur kalan leylek, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde ayağına ip dolandığı için elektrik direğinde mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşlar, durumu DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ görevlileri leyleği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan leylek, bakımı yapılıp beslendikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Siirt, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
16:38   Ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı
16:29   Evine yol olmadığı için battaniye ile ambulansa taşınıyor
16:22   Türkiye'nin 126 Yörük ve Türkmen Derneği üyeleri Denizli'de buluştu
16:13   Kurban kesim yerleri mercek altında
15:57   Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendi
15:55   Alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye kurtardı
15:34   Makam aracı şehit oğlunun sünneti için süslendi