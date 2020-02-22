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Ayağı kangren olan Ekin'in tedavisine başlandı

ADANA'da genetik rahatsızlığı nedeniyle bacağında açık yaralar oluşan ve ayağı kangren olan 10 yaşındaki Ekin Kaytan'ın tedavisine başlandı.

22.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:35Ayağı kangren olan Ekin'in tedavisine başlandı

ADANA'da genetik rahatsızlığı nedeniyle bacağında açık yaralar oluşan ve ayağı kangren olan 10 yaşındaki Ekin Kaytan'ın tedavisine başlandı.

ilçesinde oturan Ekin Kaytan'ın, 1.5 yıl önce bacağında çıkan bir sivilceden dolayı ailesi tarafından götürüldüğü hastanede nadir görülen deri hastalığı 'piyoderma gangrenozum' tanısı konuldu. Bacaklarındaki birçok damarın olmadığı tespit edilen Kaytan'ın kangren dolayısıyla her geçen gün siyahlaşan ayak parmaklarından biri alınıp, diğerlerini kaybetmemesi için hiperbarik oksijen tedavisine başlandı. Tedaviye evinde devam eden Kaytan, bu sürede yürüyemez hale geldi. Kaytan'ın maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamadığını ve 1.5 yıldır evden çıkamadığını belirten ailesinin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Evinden alınan Ekin Kaytan, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavisine başlandı.Vildan- Sedat Kaytan çifti kızlarının tedavisine başlanması nedeniyle mutlu olduklarını belirtti. Baba Kaytan, "Sosyal medyada bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bakanlık sesimizi duydu. Ekin'in bugün Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi başladı. Allah'ın izniyle iyi olmasını ümit ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Genetik, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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