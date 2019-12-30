Haberler » Güncel » Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı - Haber

Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı

Rusya'da bir kişi, yolun karşısına geçerken kayıp düşen bir kadını, buzlanma nedeniyle duramayan bir kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtardı.

30.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:09 Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı

'da bir kişi, yolun karşısına geçerken kayıp düşen bir kadını, buzlanma nedeniyle duramayan bir kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, ülkenin Primorski bölgesindeki Vladivostok şehrinde meydana geldi. Trafikteki bir aracın kamerasına yansıyan görüntüde, yolun karşısına geçen bir kadının buzlanmış yolda kayarak düştüğü görülüyor. Kadının düştüğünü ve buzlanma nedeniyle duramayan bir kamyonun ona doğru ilerlediğini fark eden bir erkek ise kadını yolun kenarına çekip kurtarıyor.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kadının buzlanmış yolda karşıya geçerken kayıp düşmesi

-Kadına doğru buzlanmış yolda duramayan ve kadına doğru gelen kamyon

-Kadının düştüğünü ve kamyonu fark eden bir adamın, kadını yol kenarına çekip kurtarması

 



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56   Akasya ile TOG yeni yıla gençlerle ışık oluyor - Haber
15:56   İdlib'den Türkiye sınırına yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti - Haber
15:54   Eskişehir'de kar yağışı (2) - Haber
15:54   Ödemişli dağcılar, Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına tırmandı - Haber
15:49   Karabük Belediyesi'nden seminer - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
30.12.2019 15:59:10