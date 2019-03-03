Ayağı Kesilen Buzağıya Evde Bakıyorlar

Kaynak: AA

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Geçitalan köyünde çiftçilik yapan aile, doğum sırasında kırılan ayağı hayvan hastanesinde kesilen buzağıya evlerinde adeta bebek gibi bakıyor.Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Geçitalan köyünde yaşayan Gökçe ailesi, kısa süre önce dünyaya gelen buzağının ayağının doğum sırasında kırılması üzerine çevre köylerden yardım arayışına girdi.Geleneksel yollarla hayvanları tedavi eden köylülerden destek alarak buzağının kırık ayağını iyileştirmeye çalışan aile, hayvanı, daha çabuk iyileşmesi için ahırdan çıkarıp evlerindeki odada beslemeye başladı.Çocuklarıyla evde baktıkları buzağının iyileşmemesi üzerine veteriner hekimlere başvuran aile, uzmanların önerisi üzerine buzağıyı Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.Gökçe ailesi, hastanede gözlem altında tutulan buzağının kangren olan ayağının kesileceği haberiyle üzüldü.Hayvan Hastanesinde ayağı kesilen buzağıyı alarak tekrar Geçitalan köyündeki evine dönen aile, hayvanı evin bir odasında beslemeyi sürdürüyor.Gökçe ailesi, buzağıyı günün belirli saatlerinde ahıra götürerek emmesini sağlıyor."Buzağı aileden biri oldu"Besici Cenk Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağı doğduktan sonra kırık olduğunu anladıkları ayağını ilkel yöntemlerle sardıklarını anlattı.Ailece iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettikleri buzağının aileden biri olduğunu dile getiren Gökçe, şunları söyledi:"Ağrı'da veteriner hekimlere haber verdik, onlar da geldiler. Bizden buzağıyı kapsamlı bir hastaneye götürüp tedavi ettirmemizi söylediler. Hemen sonrasında sabahleyin kendi aracımızla buzağıyı Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdük. Tedavi ve incelemeler sonrası doktorlar acil ameliyat olması gerektiğini söylediler. Maalesef ayağı kangren olduğu için kesildi."Gökçe, Ağrı'ya getirdikleri buzağıya evde biberon ile süt verip baktıklarını dile getirerek şunları kaydetti:"Buzağıya çok iyi bakmaya çalışıyoruz. Ameliyat sonrası tedaviler de yaptık. Annesinin yanına götürdüğümüzde sakinleşiyor. Buzağıya ahırda annesini emdikten sonra ahır ortamında olamaması, daha iyi şartlarda bakılabilmesi ve yarasının kapanması için evde bakıyoruz. Zaten 15 gün sonra dikişler alınacak. Evde 6 çocuk vardı, şimdi 7 oldu. Buzağıya o gözle bakıyoruz. Zaten bu gözle bakmasak gidiş, geliş 400 kilometreyi bulan Erzurum'a gitmezdik."Buzağının da kendilerine çok alıştığını vurgulayan Gökçe, protez ayağın pahalı olduğunu ve takılması için destek beklediklerini söyledi."Protez ile hayvan hayatını sürdürsün istiyoruz"Gökçe, evlerinde süt, vitamin ve destekleyici şeyler vermelerine rağmen buzağının yine de iştahsızlık yaşadığını anlatarak, "Protezin fiyatını sorduk, pahalıydı ama almaya çalışacağız. Protez ile hayvan yürüyebildiği kadar yürüsün, hayatını sürdürebildiği kadar sürdürsün istiyoruz." diye konuştu."6 kardeştik, buzağıyla 7 kardeş olduk"Babası Cenk Gökçe gibi hayvan ile yakından ilgilenen evin en küçük kızı Esmanur Gökçe ise buzağıyı çok sevdiklerini belirtti.Gökçe, "Buzağıyı çok seviyoruz, bizim kardeşimiz gibi. Buzağının ayağının iyileşmesini ve yürümesini istiyoruz. Ona kardeşimiz gibi bakıyoruz, 6 kardeştik, buzağıyla 7 kardeş olduk." dedi.