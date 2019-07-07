07.07.2019 14:18
Haberler» Güncel» Haber

Ayağı kırık atı sahibi terk etti

Ayağı kırık atı sahibi terk etti

Nusaybin'de kazada ayağı kırılan at terk edildi.

Nusaybin'de kazada ayağı kırılan at terk edildi.
Geçen hafta E 90 kara yolunda motosiklet ile at arabasının çarpıştığı kazada ayağı kırılan at sahibi tarafından sokağa terk edildi. Ata sahip çıkan hurda toplayıcıları depolarında yem ve su veriyor.
Atı Çağ Çağ Deresi kenarında terk edilmiş halde bulduğunu belirten hurdacı Galip Gali, atı kendi imkanlarıyla hurda deposuna getirdiğini ve yem ile su verdiğini söyledi.

Atın tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Gali, "Terk edilmiş halde bulduk. Bunun üzerine atı buraya getirdik. Şuanda yemini ve suyunu veriyoruz. Yetkililer ve hayvanseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Nusaybin, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:42   İvrindi'de davullu zurnalı asker uğurlaması
15:42   Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay taklidi ile kahkahalara boğdu
15:42   Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
15:42   BAĞCILAR'DA İKİ KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA
15:42   İSTANBUL- SULTANBEYLİ'NDE ORMAN YANGINI
15:40   Yunusemreli sporcu Balkan 3'üncüsü oldu
15:39   "Sadece başarıya odaklanacağız"