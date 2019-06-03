03.06.2019 18:13
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Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağına tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağına tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Demirkazık Dağı Cinbar Vadisinde grupla tırmanış yapan Özer Özmen (36), dengesini kaybederek düştü.
Ayağı kırılan Özmen'in arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Akut ekipleri sevk edildi.
Ayağı kırılan dağcı, sedyeyle kurtarılarak Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
Kaynak: AA
Niğde, Çamardı, Güncel