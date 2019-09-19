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Ayağı kırılan Emre Akbaba, bireysel idmanlara başladı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Emre Akbaba, ayağının kırılmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız isim bugün Instagram hesabından bireysel çalışmalara başladığını gösterdi.

19.09.2019 15:58

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sonlarında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve aylardın sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, bireysel çalışmalara başladı.

Çaykur Rizesporlu Samuido'nun müdahalesi sonrasında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın rehabilitasyon tedavisi devam ederken, yıldız futbolcu Instagram'dan tek başına çalışmalara başladığı fotoğrafı yayınladı.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, mayıs ayında 26 yaşındaki oyuncunun durumuna ilişkin GSTV'ye açıklamalarda bulunmuş ve Emre'nin sahalara en erken 1 yıl sonra dönebileceğini dile getirmişti.

2019-20 sezonunun neredeyse tamamını kaçırması ve ancak 2020-21 sezonunda sahalara dönmesi beklenen Emre'nin tedavisi devam ediyor.

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Ayağı kırılan Emre Akbaba, bireysel idmanlara başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Emre Akbaba, Instagram, Spor

YORUMLAR(1)
ULTRASON:gerçekten çok zor en formda döneminde böyle bir sakatlık topu topu 10 yıl futbol hayatı var 2 yılının böyle heba olması üzüntü verici Allah şifa versin
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