Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı
- Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor maçının 25. dakikasında ikili mücadele sonrasında ayağı kırılan Mustafa Ekinci, sedye olmadığı için oyuncuların kucağında sahayı terk etti.
10.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:03
- Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı
KAYSERİ - Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Gençlerbirliği- Talas Anayurtspor maçının 25. dakikasında ikili mücadele sonrasında ayağı kırılan Mustafa Ekinci , sedye olmadığı için oyuncuların kucağında sahayı terk etti. Kayseri Süper Amatör Küme'de Erkilet Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği - Talas Anayurtspor mücadelesinin 25. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Talas Anayurtspor oyuncusu Mustafa Ekinci'ye ilk müdahaleyi sahada bulunun sağlık memuru yaptı. Ayağının kırıldığı tespit edilen Ekinci, sedye olmadığı için sahayı her iki takımın futbolcularının kucağında terk etti.Saha kenarına alınan genç oyuncuya burada yeniden müdahale edilerek ambulansa haber verildi. Ambulansın gelmesiyle birlikte Kayseri Şehir Hastenesi'ne kaldırılan Mustafa Ekici'nin kaval kemiğinde kırık olduğu belirlendi.Ayağı alçıya alınan Ekinci, taburcu edildi.
KAYSERİ - Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Gençlerbirliği- Talas Anayurtspor maçının 25. dakikasında ikili mücadele sonrasında ayağı kırılan Mustafa Ekinci , sedye olmadığı için oyuncuların kucağında sahayı terk etti. Kayseri Süper Amatör Küme'de Erkilet Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği - Talas Anayurtspor mücadelesinin 25. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Talas Anayurtspor oyuncusu Mustafa Ekinci'ye ilk müdahaleyi sahada bulunun sağlık memuru yaptı. Ayağının kırıldığı tespit edilen Ekinci, sedye olmadığı için sahayı her iki takımın futbolcularının kucağında terk etti.Saha kenarına alınan genç oyuncuya burada yeniden müdahale edilerek ambulansa haber verildi. Ambulansın gelmesiyle birlikte Kayseri Şehir Hastenesi'ne kaldırılan Mustafa Ekici'nin kaval kemiğinde kırık olduğu belirlendi.Ayağı alçıya alınan Ekinci, taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı
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