Ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdılar
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta Harmankaya
Şelalelerine ailesi ile birlikte gezmeye giden Berna Baltacı'nınayağı kırıldı. Olay yerine gelen ekipler ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak merkeze bağlı Elvanpazarcık Beldesi'nde bulunan Harmankaya Şelalelerine ailesi ile birlikte gezmeye giden Berna Baltacı'nınayağı kırıldı. Yaşanan olayın ardından bölgeye giden AFAD
ekipleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ayağı kırılan kadına müdahale eden ekipler kırılan ayağı şişme atel ile sabitledi. Kazazedeyi sedyeye alan ekipler yaklaşık 2 kilometre taşıdıktan sonra ambulansa ulaştırdılar. Berna Baltacı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi
Acil Servisine kaldırılarak tedavisi orada devam etti.
Kaynak: İHA
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