Ayağı kırılan yavru kediye şefkat eli

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde aracın çarpmasıyla ayağı kırılan yavru kedi, elektrik bakım ekiplerince tedavi ettirildi.
Arıza ihbarından dönen SEDAŞ görevlileri Halim Okan Bulut ve Yahya Ünal
, yolda sürünen bir yavru kedi buldu.
Yaptıkları kontrolde kedinin bir ayağının araç çarpmasıyla kırıldığını fark eden Bulut ve Ünal, ardından yaralı kediyi veterinere götürdü.
SEDAŞ çalışanları, veteriner tarafından gerekli müdahale yapılan yavru kediyi daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
Yahya Ünal
, Gebze
, Kocaeli
, Güncel
Kaynak: AA