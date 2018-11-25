Ayağı Kırılıp, Arazide Mahsur Kalan Avcı Kurtarıldı

NİĞDE'de av sırasında düşüp, ayağını kıran ve arazide mahsur kalan Köksal Demirci, AFAD
ekibince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Gümüşler
kasabası Sivri Tepe mevkiinde ava çıkan Köksal Demirci, akşam saatlerinde düşüp, yerden kalkamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan Demirci'nin yardımına AFAD ekibi ulaştı. Arazide mahsur kalan Demirci, AFAD ekibi tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı. Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirci'nin ayağının kırıldığı belirtildi.
- Niğde
Gümüşler,Niğde,AFAD
25 Kasım 2018 Pazar 21:41