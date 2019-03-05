Ayağı Kırılıp Çatıya Sıkışan Güvercini İtfaiye Kurtardı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ayağı kırılıp bir iş hanının çatısında sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler ayağı kırılan güvercinin ayağını sarıp tedavi etti.Aşağı Mahallesi İnönü Bulvarında cadde üzerindeki bir iş merkezinin çatısında bir güvercinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sıkışan güvercini kurtarma çalışması başlattı. Merdiven yardımıyla çatıya çıkan bir itfaiye eri, güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler, güvercinin kırık ayağına müdahale edip sardı. Yaralı güvercin tedavi edilmek üzere veteriner hekimlere teslim edildi. - DENİZLİ