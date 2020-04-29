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Ayağı kırılıp dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Antalya'da yürüyüşe çıkan bir kişi, ayağının kırılması sonucu dağlık alanda mahsur kaldı.

29.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:11
Ayağı kırılıp dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Antalya'da yürüyüşe çıkan bir kişi, ayağının kırılması sonucu dağlık alanda mahsur kaldı. Sarp arazideki kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkiinde yürüyüşe çıkan 38 yaşındaki Ramazan Dinçer'in dağlık alanda yürüyüş yaparken ayağı kırıldı. Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak dağlık alanda mahsur kaldığını belirten Dinçer için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Dinçer, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu bölgeden sedyeyle alınarak tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Haber
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