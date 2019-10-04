Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ayağı sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ayağı sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde, PTT şubesindeki demir sandalyelerin arasına sağ bacağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

04.10.2019 18:30
Ayağı sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde, PTT şubesindeki demir sandalyelerin arasına sağ bacağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, Yeni Mahalle Yunus Emre PTT şubesinde meydana geldi. Annesiyle PTT şubesine gelen 3 yaşındaki çocuk, demir sandalyeye oturdu. Ancak çocuğun sağ bacağı, demir sandalyeler arasındaki boşluğa sıkıştı. Annesi ve çalışanlar, çocuğun bacağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istediler.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir sandalye ayırıcı-kesici makas ile ayırarak, çocuğun bacağını kurtardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk daha 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Ayağı sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Fethiye, İtfaiye, PTT, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:04 E-5 Karayolunda servis aracı devrildi: 5 yaralı
23:52 Park halindeki traktöre çarpan araç alev alev böyle yandı
23:52 E-5'te servis aracı devrildi: 5 yaralı
23:50 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi
23:50 Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü
23:44 Gaziantep'te kaçak içki operasyonu kamerada: 1 gözaltı
23:41 Tramvayın çarptığı genç yaralandı