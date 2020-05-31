Ayağı tabelaya sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Kastamonu'da, ayağı bir reklam tabelasına sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

31.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:32
Kastamonu'da, ayağı bir reklam tabelasına sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, gece saatlerinde bir güvercinin, ayağından, Kuzeykent İş Merkezi'ndeki bir tabelaya sıkıştığı bilgisini aldı.
Güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Kastamonu Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
Ayağının kırıldığı belirlenen güvercinin tedavisine başlandı.
Veteriner hekim Mustafa Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınakta, sahipsiz hayvanların ve bakıma muhtaç hayvanların tedavilerini yaptıklarını belirtti.
Kendilerine belediye tarafından çok iyi imkanlar sağlandığını anlatan Temur, "Bu imkanlar dahilinde tedavilerimizi gerçekleştiriyoruz. İki veteriner hekim olarak biz burada 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz." dedi.
Güvercinin sol bacağında kırık tespit ettiklerini anlatan Temur, "Kırık ayağı atel vasıtasıyla destekledik. Bandaja aldık. Şu an gözetimimiz altında. İnşallah iyileştikten sonra doğal yaşamına geri dönecek. Kemik tamamen kırılmış. İyileşmesi 15-20 gün sürer." diye konuştu. Ayağı tabelaya sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, İtfaiye, Güncel, Haber

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