16.07.2019 15:32
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Ayağı yere atılan sakıza yapışan kuşu böyle kurtardı

Ayağı yere atılan sakıza yapışan kuşu böyle kurtardı Adana'da yere atılan bir sakıza ayağı yapışan kuş, bir vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındıADANA - Adana'da yere atılan bir sakıza ayağı yapışan kuş, bir vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

Ayağı yere atılan sakıza yapışan kuşu böyle kurtardı
Adana'da yere atılan bir sakıza ayağı yapışan kuş, bir vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındı
ADANA - Adana'da yere atılan bir sakıza ayağı yapışan kuş, bir vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.
Bir vatandaş kaldırımda ilerlerken, kuşun yerde çırpındığını fark etti. Vatandaş kuşun yanına yaklaştığında ayaklarının sakıza yapıştığını ve kendisini kurtaramadığını gördü. Bunun üzerine vatandaş kuşun ayaklarına zarar gelmeyecek şekilde onu sakızdan kurtardı. Daha sonra da kuşun ayaklarını toprakla temizleyip onu doğaya saldı.
Vatandaş kuşun sakıza yapışmış halini ve sakızın nasıl temizleneceğini de anbean videoya çekip sosyal medyadan paylaşarak sakızın rastgele atılmasının neler doğuracağını gösterdi.
Video kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenip, sakızı yere atanlara tepki yağdı. Ayağı yere atılan sakıza yapışan kuşu böyle kurtardı
Kaynak: İHA
Adana, Genel

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