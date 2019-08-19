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Ayağına direk düşen madenci yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Kozlu Müessesi Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci ayak parmağından yaralandı.

19.08.2019 13:02 Ayağına direk düşen madenci yaralandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Kozlu Müessesi Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci ayak parmağından yaralandı.

Olay, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğündeki kömür ocağında meydana geldi. İddiaya göre, 08: 00-16: 00 vardiyasında çalışan Tayfun Çolakvermiş'in ayak parmağına direk düşmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla maden ocağından çıkartılan Çolakvermiş, ambulansa ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına Tayfun Çolakvermiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kozlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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