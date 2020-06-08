Ayağına ip dolanan leylek yavrusu itfaiye kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağına ip dolanan leylek yavrusu itfaiye kurtardı
08.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:12
Manisa'nın Salihli ilçesinde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kemerdamları Mahallesindeki elektrik direğinde bir leylek yavrusunun yuvasında çırpındığını gören vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, GDZ ekiplerinin elektriği kesmesinin ardından yuvaya ulaşarak, leyleğin ayağına dolanan ipi keserek kurtardı.

Kemerdamları Mahalle sakinleri yuvasında mahsur kalan leyleği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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